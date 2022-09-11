موعد مباراة الأهلي والعروبة اليوم في دوري يلو السعودي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويحل اليوم نادي الأهلي السعودي ضيفًا على العروبة في منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو السعودي 2022-2023، وستلعب المباراة على ملعب "نادي العروبة"، وهي المباراة التي يطمح فيها مشجعي الأهلي أن يحقق فريقهم فوزه الثاني هذا الموسم وأن يتقدم للأمام في ترتيب دوري يلو، خاصة وأن الأهلي حاليًا في المركز 11 في سلم الترتيب بعد 3 جولات.

موعد مباراة الأهلي والعروبة اليوم في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والعروبة اليوم في دوري يلو السعودي هو الأحد 11 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 7:05 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل الأهلي ضيفًا على ملعب نادي العروبة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري يلو السعودي، والقنوات الناقلة لهذا اللقاء هي القنوات الرياضية السعودية المجانية على قمر نايل سات.

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