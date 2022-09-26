تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العين اليوم في المباراة الودية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويلتقي اليوم الأهلي نظيره العين على ملعب "استاد الأمير عبدالله الفيصل"، وذلك في اللقاء الودي الذي يأتي ضمن استعداد الأندية السعودية للموسم الحالي.

وينافس نادي الأهلي السعودي هذا الموسم في دوري يلو السعودي، ولم تكن نتائجه مرضية للأنصار منذ البداية، حيث أنه يحتل المركز السابع في ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، وتم الإعلان رسميًا خلال اليومين الماضيين عن تعيين المدرب بيتسو موسيماني خلفًا للمدرب السابق روبرت سيبولدي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العين اليوم في المباراة الودية

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العين اليوم في المباراة الودية تم تداولها من خلال بعض المواقع والمصادر، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على الأسماء التالية ضمن تشكيلة اليوم:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، ابراهيم الزبيدي

خط الوسط: محمد المجحد، علي الأسمري، زياد الجهني، سلمان المؤشر، هيثم عسيري

خط الهجوم: لويس غرابان

ومن المقرر أن يتم بث المباراة الودية بين الأهلي السعودي و العين السعودي على القنوات الرياضية السعودية المجانية على قمر نايل سات.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي والعين الودية اليوم والقنوات الناقلة