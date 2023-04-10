تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العين اليوم في دوري يلو السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 28.

يخوض أهلي جدة اليوم مواجهة قوية على أرضية ملعب "استاد الأمير عبد الله الفيصل" بجدة أمام نادي العين في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري يلو السعودي لموسم 2022-2023.

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الراقي تعثر مؤخرًا في أكثر من مواجهة، وهذا جعله يتراجع للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 55 نقطة بعد أن كان في الصدارة، لذلك يطمح عشاق الفريق هذا المساء لتحقيق الفوز والعودة إلى الصدارة بدلًا من نادي الأخدود المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام العين اليوم في دوري يلو السعودي 2023

المدرب: بيتسو موسيماني

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: ريان حامد ، باستوس ، فهد الحمد ، ابراهيم الزبيدي

خط الوسط: محمد المجحد ، هشام فايق ، رياض بودبوز

خط الهجوم: مودو بارو ، حسن العلي ، هيثم عسيري