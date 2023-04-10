تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز اليوم في كأس مصر نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في نهائي البطولة والقنوات الناقلة لها.

يترقب اليوم عشاق الساحرة المستديرة لقاء ناري يجمع بين الأهلي ونظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023 على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي"، والتي كان قد تم تأجيلها من تاريخ 3 فبراير 2023.

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عشاق المارد الأحمر يتطلعون أن تدخل البهجة إلى قلوبهم وأن تكون سهرة رمضانية مميزة من خلال التتويج بلقب كأس مصر، وأيضًا بالطبع إلى جانب الاستمرار في صدارة الدوري المصري الممتاز التي يعتليها الفريق حاليًا برصيد 47 نقطة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بيراميدز اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

القناة الناقلة: ON Time Sports 1 HD

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية ، مروان عطية ، حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو ، حسين الشحات ، محمود كهربا