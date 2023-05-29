نستعرض معكم من خلال هذه المقالة تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا الإثنين 29 مايو في الدوري المصري 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 27 من موسم 2022-2023.

يستعد نادي الأهلي اليوم لملاقاة سيراميكا كليوباترا على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 27 المؤجلة من 5 مايو الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023.

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وسيلعب المارد الأحمر لقاء اليوم وأمامه هدف واحد ألا وهو حصد الثلاث النقاط لتأكيد الأحقية في الصدارة والاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري لموسم 2022-2023.

متى موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري الممتاز؟

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين الموافق 29 مايو 2023، وسيطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على قمر نايل سات وتحديدًا على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق مؤمن حسن.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم

المدرب: مارسيل كولر

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، محمود متولي ، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو ، حسين الشحات ، محمود كهربا