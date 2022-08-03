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تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو اليوم 3 أغسطس 2022

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 03 آب / أغسطس 2022 - 12:46
النادي الأهلي المصري (المصدر: أ ف ب)
Ahly's players celebrate after a goal during the CAF Champions League Semi-Final between Algeria's ES Setif and Egypt's al-Ahly at the 5 July stadium in the Algiers suburb of Ben Aknoun on May 14, 2022. (Photo by AFP)

نستعرض لكم تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو في المواجهة المنتظرة اليوم 3 أغسطس 2022 على استاد السلام بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز. 

ومن المؤكد أن الجماهير تنتظر أن يحقق النادي الأهلي الفوز اليوم أمام فاركو في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، خاصة وأن ترتيب الأهلي هو الثالث في الدوري المصري برصيد 55 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، ويبعد عن متصدر الدوري المصري نادي الزمالك 11 نقطة. 

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة  - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: محمد هاني - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة – علي معلول.

خط الهجوم: حسام حسن - زياد طارق - بيرسي تاو (أو لويس ميكيسوني).

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كلمات دالة:الأهلي المصريفاركوالدوري المصري الممتاز

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