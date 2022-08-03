تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو اليوم 3 أغسطس 2022

نستعرض لكم تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو في المواجهة المنتظرة اليوم 3 أغسطس 2022 على استاد السلام بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المؤكد أن الجماهير تنتظر أن يحقق النادي الأهلي الفوز اليوم أمام فاركو في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، خاصة وأن ترتيب الأهلي هو الثالث في الدوري المصري برصيد 55 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، ويبعد عن متصدر الدوري المصري نادي الزمالك 11 نقطة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: محمد هاني - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة – علي معلول.

خط الهجوم: حسام حسن - زياد طارق - بيرسي تاو (أو لويس ميكيسوني).

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