يستعد نادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة فريق الجونة يوم الجمعة 5 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الجهاز الفني لنادي الزمالك ظهر غد الخميس إلى الجونة للتحضير قبل اللقاء الذي سيجمعه مع نادي الجونة يوم الجمعة على استاد خالد بشارة.

وفي الواقع، هناك اهتمام واسع من قبل الجماهير بهذا المباراة، خاصة وأنه في حال حقق نادي الزمالك الفوز على الجونة فإنه بذلك سيحلق بعيدًا في ترتيب الدوري المصري، حيث أنه حاليًا المتصدر برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني الذي يشغله نادي بيراميدز.

موعد مباراة نادي الزمالك والجونة في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة نادي الزمالك والجونة على استاد خالد بشارة يوم الجمعة 5 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على بيراميدز يوم الإثنين الماضي بثلاثية نظيفة بتوقيع كلًا من أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء، وسيف الدين الجزيري، وشيكابالا في الوقت بدل الضائع.

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