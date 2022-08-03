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موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 03 آب / أغسطس 2022 - 02:47
النادي الأهلي المصري (المصدر: أ ف ب)
Ahly's forward Percy Tau (L) celebrates with Ahly's defender Ali Maaloul after scoring the fourth goal during the CAF Champions League semi-final match between Egypt's al-Ahly and Algeria's ES Setif at the al-Salam stadium in Cairo on May 7, 2022. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

يترقب عشاق ومتابعي الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة لهذه المباراة التي ستجري أحداثها مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين. 

النادي الأهلي سيلتقي مع نادي فاركو على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المتوقع أن يكون هناك غيابات في صفوف الأهلي، ومن أبرز الأسماء التي ستغيب عن هذه المبارة عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب الرباط الصليبي، وطاهر محمد طاهر بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

مباراة الأهلي وفاركو (المصدر: صفحة النادي الأهلي المصري على تويتر)
مباراة الأهلي وفاركو (المصدر: صفحة النادي الأهلي المصري على تويتر)

 

أيضًا لن يشارك محمد شريف بسبب إصابة في العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمر السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو هي قناة "أون تايم سبورتس".

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كلمات دالة:الأهلي المصريفاركوالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

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