موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومتابعي الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة لهذه المباراة التي ستجري أحداثها مساء اليوم الأربعاء 3 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

النادي الأهلي سيلتقي مع نادي فاركو على استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المتوقع أن يكون هناك غيابات في صفوف الأهلي، ومن أبرز الأسماء التي ستغيب عن هذه المبارة عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب الرباط الصليبي، وطاهر محمد طاهر بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

مباراة الأهلي وفاركو (المصدر: صفحة النادي الأهلي المصري على تويتر)

أيضًا لن يشارك محمد شريف بسبب إصابة في العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمر السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو هي قناة "أون تايم سبورتس".

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