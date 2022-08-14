كشف موقع المصري اليوم عن تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام مصر المقاصة ضمن منافسات دور الـ16 في كأس مصر 2022، حيث أعلن المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريش قائمة الفريق التي ستخوض هذه المواجهة مساء اليوم على استاد السلام.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 الساعة الـ9 بتوقيت السعودية على ملعب السلام، والقراءات الأولية تقول أن الأهلي هو الأقرب للفوز، حيث أن المارد الأحمر بحسب ترتيب الدوي المصري يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة، في حين يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام مصر المقاصة في كأس مصر

أعلن ريكاردو سواريش عن القائمة التي ستلعب اليوم مباراة دور الـ16 في كأس مصر أمام مصر المقاصة، حيث ستضم 21 لاعبًا، وهم:

على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.

والتشكيلة المتوقعة للأهلي أمام المقاصة ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد أشرف، محمد فخري، كريم فؤاد.

خط الهجوم: زياد طارق، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

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