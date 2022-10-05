تشكيلة الأهلي اليوم أمام جدة في دوري يلو السعودي 2022-2023 يترقب معرفتها مشجعي الأهلي السعودي الذي سيحل هذا المساء ضيفًا على نظيره نادي جدة على ملعب "الجوهرة"، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري يلو.

ستكون اليوم المباراة الأخيرة للمدرب المؤقت يوسف عنبر مع نادي الأهلي، حيث سيتولى الفترة القادمة المدرب الجديد بيتسو موسيماني مهمة تدريب الفريق والذي تم التعاقد معه الفترة الماضية.

ويترقب مشجعي الأهلي اليوم المواجهة التي ستجمعه مع نادي جدة الساعة 8:15 م بتوقيت السعودية، حيث أن الجمهور يأمل خلال الأيام القادمة أن تحدث تغييرات على أداء ونتائج الفريق تحت قيادة موسيماني، لا سيما وأن ترتيب النادي حاليًا في دوري يلو هو المركز السابع برصيد 8 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات هذا الموسم.

تشكيلة الأهلي اليوم أمام جدة في دوري يلو السعودي 2022-2023

تشكيلة الأهلي اليوم أمام جدة في دوري يلو السعودي تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد المدرب المؤقت يوسف عنبر في تشكيلة اليوم المتوقعة على الأسماء التالية:

التشكيل : 4-3-3

الحراسة: محمد الربيعي

الدفاع: إبراهيم الزبيدي – عبد الباسط هندي – فهد الحمد – علي مجرشي

الوسط: زياد الجهني – فرانك كوم – علي الأسمري

الهجوم: عبدالله المقرن – هيثم عسيري – سلمان المؤشر

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