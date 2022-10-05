موعد مباراة تشيلسي ضد ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة اليوم مساءً.

يستضيف اليوم نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره نادي ميلان الإيطالي على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع اليوم عشاق البلوز أن يعدل المدرب الجديد غراهام بوتر الكفة قليلًا، خاصة وأن النادي اللندني يملك في رصيده نقطة واحدة ويتذيل ترتيب المجموعة، لذلك لا بديل اليوم عن الفوز أمام ميلان الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي ضد ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة تشيلسي ضد ميلان اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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