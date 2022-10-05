جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 تستمر فيه الإثارة والحماس، حيث تواصل الأندية الأوروبية اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أبرز المواعيد الكروية والقنوات الناقلة لها.

ومن أبرز مواجهات اليوم في ليالي الأبطال عندما يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة أخرى مهمة خاصة لمحبي الملكي، وهي المباراة التي سيلتقي فيها نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره نادي شاختار الأوكراني.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الثالثة

تشيلسي ضد ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية ضد دورتموند – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 English

مانشستر سيتي ضد كوبنهاغن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD XTRA

ريال مدريد ضد شاختار – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

بنفيكا ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

يوفنتوس ضد ماكابي - الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD XTRA

دوري يلو السعودي – الجولة السادسة

الخلود ضد الساحل – الموعد: 6:25 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

العروبة ضد الفيصلي – الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

جدة ضد الأهلي – الموعد: 8:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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