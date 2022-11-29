تشكيلة الإكوادور المتوقعة لمواجهة السنغال في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الأولى.

يدخل منتخب الإكوادور اليوم مواجهة حاسمة أمام منتخب السنغال العنيد على استاد خليفة الدولي، ويتطلع الإكوادور لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل، لأن التعادل أو الخسارة قد يدخله في حسابات معقدة ويقلل من فرصه بالعبور للمرحلة القادمة من المونديال.

تشكيلة الإكوادور المتوقعة اليوم لمواجهة السنغال في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة الإكوادور المتوقعة لمواجهة السنغال في كأس العالم 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب الإكوادور غوستافو ألفارو على خطة لعب 5-4-1، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دومينجيز

الدفاع: بريسيادو ، هينكابي ، توريس ، بوروزو ، إستوبينان

الوسط: بلاتا ، جرويزو ، كايسيدو ، فالنسيا

الهجوم: إسترادا

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