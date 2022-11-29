مباراة هولندا وقطر في كأس العالم 2022..الموعد والقنوات الناقلة

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة هولندا وقطر في كأس العالم 2022، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يختتم منتخب قطر اليوم مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة قوية أمام منتخب هولندا في إطار منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى.

وسيحاول العنابي الذي سيلتقي هذا المساء مع الطواحين الهولندية على أرضية استاد البيت، أن يودع البطولة ولكن بشكل مشرف ومرضي للجماهير من خلال تحقيق الفوز أو تقديم المستوى المطلوب.

موعد مباراة هولندا وقطر في كأس العالم 2022

اليوم: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الموعد: 6:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد البيت

المعلق: يوسف سيف

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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