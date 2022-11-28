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جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:49
جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل أولى المواجهات في الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

تبدأ مباريات غدا في كأس العالم 2022 والتي ستجمع بين أقوى المنتخبات في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وستكون البداية بمبارتين في نفس الوقت الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، ومبارتين آخرتين أيضًا في نفس الوقت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، لحساب المجموعتين الأولى والثانية.  

جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

  • كأس العالم قطر 2022 – دور المجموعات

الإكوادور ضد السنغال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max 
هولندا ضد قطر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max 
إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max 
ويلز ضد إنجلترا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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