جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل أولى المواجهات في الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

تبدأ مباريات غدا في كأس العالم 2022 والتي ستجمع بين أقوى المنتخبات في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وستكون البداية بمبارتين في نفس الوقت الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، ومبارتين آخرتين أيضًا في نفس الوقت في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، لحساب المجموعتين الأولى والثانية.

جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور المجموعات

الإكوادور ضد السنغال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

هولندا ضد قطر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

ويلز ضد إنجلترا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

كأس العالم 2022: تصدي أسطوري من حارس البرتغال لأخطر فرص الأوروغواي في الشوط الأول