تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الخليج اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

وسيستضيف الاتحاد اليوم الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية نادي الخليج على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي التي ستبث عبر قناة SSC1 HD.

ويطمح مشجعي الاتحاد أن يحصد فريقهم الثلاث نقاط في مواجهة اليوم من خلال تحقيق الفوز، وفي حال حقق الاتحاد الفوز سيرفع رصيده إلى 10 نقاط وسيصبح في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الخليج اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الخليج اليوم في الدوري السعودي للمحترفين تناقلتها بعض المواقع والمصادر، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو خطة لعب 4-5-1، وسيدخل ضمن تشكيلة الاتحاد اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: مارسيلو غروهي

الدفاع: الشمراني – شراحيلي – أحمد حجازي - العليان

الوسط: طارق حامد – هنريكي – العبود – كورنادو - هيلدر

الهجوم: رومارينيو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة