موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

وسيستضيف اليوم نادي الاتحاد نظيره نادي الخليج على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين أو كما أصبح بمسماه الجديد دوري روشن السعودي، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز ليعزز رصيده ليصبح 10 نقاط ويحجز المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي، أما الخليج الصاعد حديثًا يتذيل ترتيب الدوري السعودي بعد النتائج الأخيرة المخيبة للآمال.

موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 09:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيستضيف نادي الاتحاد نظيره نادي الخليج على ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، ومن المقرر أن يتم بث مباراة الاتحاد ضد الخليج عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

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