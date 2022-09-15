جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة للمواجهات في الدوريات الأوروبية والعربية.

وتستمر اليوم الإثارة والحماس لدى عشاق المستديرة رغم انتهاء الجولة الثانية الثلاثاء والأربعاء من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تتواصل المواجهات النارية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

ومن أبرز لقاءات اليوم المنتظرة في الدوري الأوروبي هي مباراة مانشستر يونايتد ضد شيريف تيراسبول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، كما يجب التنويه أنه تم تأجيل مباراة آرسنال أمام بي إس في آيندهوفن التي كان من المقرر أن تلعب اليوم.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – الجولة الثانية

شيريف تيراسبول ضد مان يونايتد – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسيداد ضد أومونيا نيقوسيا – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 3 English

ريال بيتيس ضد لودوجوريتس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

رين ضد فنربخشه – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2

دوري روشن السعودي – الجولة الرابعة

الباطن ضد النصر – الموعد: 6:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الاتحاد ضد الخليج – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الإتفاق ضد الرائد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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