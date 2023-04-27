تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد متصدر الدوري السعودي للمحترفين نادي الاتحاد لخوض مواجهة قوية هذا المساء أمام صاحب المركز الثالث نادي الشباب على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية – الجوهرة" في إطار منافسات الجولة 24.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين اتحاد جدة والشباب في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون القناة الناقلة هي قناة SSC Sports 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الشباب في الجولة 24 من الدوري السعودي 2023

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: غروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود ، أحمد حجازي ، عمر هوساوي ، مد الله العليان

خط الوسط: طارق حامد ، برونو هنريكي ، عبد العزيز البيشي ، رومارينيو ، كورنادو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله