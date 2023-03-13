تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في مرحلة ربع النهائي.

يستعد الاتحاد اليوم لخوض مواجهة قوية أمام الفيحاء على أرضية ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان الاتحاد قد تخطى في أولى مبارياته ضمن هذه البطولة نادي الشباب بركلات الترجيح في ديسمبر الماضي، ويسعى من خلال هذه المواجهة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على جميع الأصعدة، خاصة بعد الفوز مؤخرًا في الدوري السعودي أمام النصر بهدف مقابل لا شيء.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الفيحاء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: غروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي ، مد الله العليان ، أحمد شراحيلي ، أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد ، برونو هنريكي ، كورنادو ، عبد العزيز البيشي ، رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله