تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام النصر اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام النصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء.

يحل اليوم الاتحاد ضيفًا على نظيره النصر على ملعب "مرسول بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الاتحاد اليوم في كلاسيكو الدوري السعودي لتحقيق الفوز على النصر لحصد ثلاث نقاط مهمة ستجعله في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي حتى ولو مؤقتًا في حال خسر اليوم نادي الشباب أو الهلال في مباراتهما في الدوري.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام النصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام النصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين تناقلتها بعض المواقع والمصادر التحليلية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب البرتغالي نونو سانتو قد يعتمد ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: جروهي

الدفاع: أحمد بامسعود – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – عمر هوساوي – مد الله العليان

الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – عوض الناشري – كورنادو – عبد الرحمن العبود

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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