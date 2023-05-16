تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة هذا المساء.

يلتقي اليوم في قمة الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين الهلال والاتحاد على أرضية ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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وبحسب التقارير، فإن المدرب البرتغالي نونو سانتو استقر على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اتحاد جدة اليوم لمواجهة الهلال، وفيما يلي سنتعرف عليها بالتفصيل.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي 2023

تشكيلة الاتحاد المتوقعة اليوم قد تشهد غياب محور الارتكاز المصري طارق حامد بسبب الإصابة، إلى جانب غياب أحمد بامسعود لعدم جاهزيته، وسيعتمد مدرب العميد خطة لعب 5-4-1.

الحارس: جروهي

الدفاع: حمدان الشمراني – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مد الله العليان

الوسط: برونو هنريكي – كورنادو – رومارينهو – كوستا

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله