قمة نارية مرتقبة في كلاسيكو السعودية اليوم بين الهلال والاتحاد

البوابة – يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي اليوم كلاسيكو السعودية في قمة مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والاتحاد.

وسيحتضن ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد – الملز" هذه المواجهة النارية التي ستجمع بين متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين نادي الاتحاد برصيد 62 نقطة، ونظيره الزعيم الأزرق نادي الهلال الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة.

نظرة على كلاسيكو السعودية اليوم بين الهلال والاتحاد في دوري روشن 2023

يسعى العميد اليوم بقيادة البرتغالي نونو سانتو لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتأكيد الأحقية في الصدارة وللابتعاد عن المنافس والملاحق المباشر على صدارة دوري روشن نادي النصر الذي يلعب اليوم أيضًا أمام الطائي.

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على الناحية الأخرى، الزعيم الأزرق بقيادة رامون دياز يدخل هذه المواجهة القوية أمام اتحاد جدة بمعنويات عالية وتطلعات نحو الفوز، خاصة بعد أن تمكن الأيام الماضية من الظفر بلقب كأس الملك السعودي 2023 على حساب نادي الوحدة.

مباراة الهلال والاتحاد من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث المواجهة عبر شبكة قنوات إس إس سي الرياضية على قناة SSC Sports HD 1، بصوت المعلق عيسى الحربين والمعلق عبدالله الحربي.