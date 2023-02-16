تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الإتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 17.

يصب نادي الاتحاد اليوم جام تركيزه على مواجهة نادي الإتفاق على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد بن فهد" في إطار منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويطمح اتحاد جدة في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط للبقاء ضمن المراكز الأولى في سلم الترتيب، خاصة وأنه لا تزال هناك مباريات مؤجلة لم يخضها العميد بعد وقد تتغير فيها الكثير من الأمور.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الإتفاق اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1