تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الوحدة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 23.

يلعب اتحاد جدة هذا المساء مواجهة قوية أمام نادي الوحدة على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية" في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 22-23.

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الاتحاد السعودي يتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 53، بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه ومنافسه نادي النصر الذي يحل في المركز الثاني ويلعب اليوم مباراته أيضًا أمام نادي الفيحاء.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد الوحدة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2023

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي ، أحمد حجازي ، أحمد شراحيلي ، مد الله العليان

خط الوسط: طارق حامد ، برونو هنريكي ، كورنادو ، رومارينيو ،عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله