تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة أبها اليوم في الدوري السعودي 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الأسبوع 26.

يستعد نادي اتحاد جدة اليوم لملاقاة نادي أبها على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية – الجوهرة" في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023، حيث أن الخسارة للعميد تعني أن الصدارة ستذهب مباشرة للنصر في حال فوزه اليوم على الخليج.

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المباراة من المقرر أن تقام بين الاتحاد وأبها في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم بثها على قناة SSC HD 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة أبها اليوم في الدوري السعودي 22-23

المدرب: نونو سانتو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان ، أحمد شراحيلي ، أحمد حجازي ، أحمد بامسعود

خط الوسط: برونو هنريكي ، طارق حامد ، عبد الرحمن علي

خط الهجوم: رومارينيو ، كورونادو ، عبد الرزاق حمد الله