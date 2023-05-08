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تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة أبها اليوم في الدوري السعودي 22-23

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 08 أيّار / مايو 2023 - 09:46
(Photo by AFP)
(Photo by AFP)

تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة أبها اليوم في الدوري السعودي 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم في الأسبوع 26.

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يستعد نادي اتحاد جدة اليوم لملاقاة نادي أبها على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية – الجوهرة" في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023، حيث أن الخسارة للعميد تعني أن الصدارة ستذهب مباشرة للنصر في حال فوزه اليوم على الخليج.

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المباراة من المقرر أن تقام بين الاتحاد وأبها في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم بثها على قناة SSC HD 1 بصوت المعلق عيسى الحربين. 

تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة أبها اليوم في الدوري السعودي 22-23

المدرب: نونو سانتو
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: جروهي
خط الدفاع: مدالله العليان ، أحمد شراحيلي ، أحمد حجازي ، أحمد بامسعود
خط الوسط: برونو هنريكي ، طارق حامد ، عبد الرحمن علي
خط الهجوم: رومارينيو ، كورونادو ، عبد الرزاق حمد الله


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