تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في كأس العالم 2022

يواجه منتخب البرازيل خصمه الكاميروني اليوم الجمعة على أرضية ستاد لوسيل في آخر مواجهات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

يحتل "السيليساو" المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يقبع المنتخب الكاميروني في المركز الثالث بنقطة وحيدة من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في بطولة كأس العالم 2022:

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس تيليش.

خط الوسط: كاسيميرو، غيماريش، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: أنتوني، غابرييل جيزوس، فينيسيوس جونيور.