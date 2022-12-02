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تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في كأس العالم 2022

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 11:11
البرازيل تسعى لتأكيد صدارتها اليوم (المصدر: أ ف ب)
البرازيل تسعى لتأكيد صدارتها اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب البرازيل خصمه الكاميروني اليوم الجمعة على أرضية ستاد لوسيل في آخر مواجهات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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يحتل "السيليساو" المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يقبع المنتخب الكاميروني في المركز الثالث بنقطة وحيدة من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام الكاميرون اليوم في بطولة كأس العالم 2022:

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس تيليش.
خط الوسط: كاسيميرو، غيماريش، لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: أنتوني، غابرييل جيزوس، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:منتخب البرازيلمنتخب الكاميرونكأس العالم 2022

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