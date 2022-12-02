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تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام البرازيل اليوم في مونديال 2022

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 11:11
الكاميرون في مهمة صعبة أمام البرازيل (المصدر: أ ف ب)
الكاميرون في مهمة صعبة أمام البرازيل (المصدر: أ ف ب)

يتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق نتيجة إيجابية حين يلاقي خصمه البرازيلي اليوم الجمعة في لقاء مرتقب يشهده ستاد لوسيل في ختام مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

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يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فيما يتصدر البرازيليون المجموعة بـ 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: ريغوبير سونغ.

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.
خط الدفاع: كولينز فاي، جان شارل كاستيليتو، نيكولاس نكولو، نوهو تولو.
خط الوسط: مارتن هونغلا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا، بيير كوندي.
خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، كارل توكو إيكامبي.

كلمات دالة:كأس العالم 2022منتخب الكاميرونمنتخب البرازيل

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