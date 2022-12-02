تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام البرازيل اليوم في مونديال 2022

يتطلع منتخب الكاميرون لتحقيق نتيجة إيجابية حين يلاقي خصمه البرازيلي اليوم الجمعة في لقاء مرتقب يشهده ستاد لوسيل في ختام مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فيما يتصدر البرازيليون المجموعة بـ 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم قطر 2022:

المدرب: ريغوبير سونغ.

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

خط الدفاع: كولينز فاي، جان شارل كاستيليتو، نيكولاس نكولو، نوهو تولو.

خط الوسط: مارتن هونغلا، أندريه فرانك زامبو آنغويسا، بيير كوندي.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، كارل توكو إيكامبي.