تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022 نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة السابعة.

يبدأ منتخب البرازيل هذا المساء أولى مبارياته في مونديال قطر 2022 في مواجهة أمام منتخب صربيا لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي سويسرا والكاميرون.

ويترقب الجميع هذا اللقاء في السهرة الكروية ليلة الخميس، لمشاهدة منتخب السامبا الذي يعج بالنجوم العالميين مثل نيمار، خيسوس، سيلفا، فابينهو، كاسيميرو والقائمة تطول.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام صربيا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها مختلف المواقع والمصادر الرياضية في الساعات الماضية، وبحسب ما نقل من المقرر أن يعتمد مدرب السامبا تيتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: أليسون

الدفاع: دانيلو ، ماركينيوس ، تياغو سيلفا ، ساندرو

الوسط: باكيتا ، كاسيميرو ، فريد

الهجوم: رافينيا ، ريشارليسون ، نيمار

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