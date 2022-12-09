يفتتح منتخبا البرازيل وكرواتيا مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم الجمعة حين يتصادمان على أرضية ستاد المدينة التعليمية في لقاء مرتقب.

وتقام المباراة بين "السيليساو" وغريمهم الأوروبي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف، وbeIN Sports HD 3 Max بتعليق عامر الخوذيري، وقناتي الكأس Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام كرواتيا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: تيتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رافينيا، نيمار جونيور، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: ريتشارليسون.