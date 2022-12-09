تشكيلة كرواتيا المحتملة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم 2022

يخوض منتخب كرواتيا تحدياً صعباً حين يلاقي نظيره البرازيلي اليوم الجمعة في واحدة من أبرز مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي يحتضنها ستاد المدينة التعليمية.

وتقام المباراة بين المنتخب الأوروبي وخصمه الأميركي الجنوبي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف، وbeIN Sports HD 3 Max بتعليق عامر الخوذيري، وقناتي الكأس Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: زلاتكو داليتش.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو غفارديول، بورنا سوسا.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: أندريه كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، إيفان بيريشيتش.