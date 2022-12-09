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تشكيلة كرواتيا المحتملة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم 2022

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:50
منتخب كرواتيا (المصدر: أ ف ب)
منتخب كرواتيا (المصدر: أ ف ب)

يخوض منتخب كرواتيا تحدياً صعباً حين يلاقي نظيره البرازيلي اليوم الجمعة في واحدة من أبرز مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي يحتضنها ستاد المدينة التعليمية.

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وتقام المباراة بين المنتخب الأوروبي وخصمه الأميركي الجنوبي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports HD 1 Max بتعليق رؤوف خليف، وbeIN Sports HD 3 Max بتعليق عامر الخوذيري، وقناتي الكأس Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق مشاري القرني.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة أمام البرازيل اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: زلاتكو داليتش.

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: جوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو غفارديول، بورنا سوسا.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش.
خط الهجوم: أندريه كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، إيفان بيريشيتش.

كلمات دالة:منتخب كرواتيامنتخب البرازيلكأس العالم 2022

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