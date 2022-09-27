تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية مساء اليوم.

ويسعى اليوم منتخب البرتغال بقيادة الدون رونالدو لتأكيد التأهل على حساب الماتادور من خلال تحقيق الفوز في اللقاء الذي سيقام في البرتغال على ملعب "مونيسيبال"، حيث أن المنتخب البرتغالي يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه المنتخب الإسباني برصيد 8 نقاط.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام إسبانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات، فقد يعتمد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على خطة لعب 4-3-3، وستتضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: دالوت – بيريرا – روبن دياز – كانسيلو

الوسط: برناردو سيلفا – نيفيز – برونو فيرنانديز

الهجوم: لياو – رونالدو – جوتا

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة عربية في الشرق الأوسط كما هو الحال في بقية مباريات البطولة، ولكن يمكن متابعة المواجهة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي والذي يحمل اسم UEFA TV.

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