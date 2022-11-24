تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022 نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثامنة.

يستعد منتخب البرتغال اليوم لبدء مشواره في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك من خلال مواجهة قوية أمام منتخب غانا على استاد 974 في إطار منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي الأوروغواي وكوريا الجنوبية.

ويتطلع عشاق كرة القدم حول العالم هذا المساء لمتابعة أبرز الأسماء في مونديال قطر 2022 وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيخوض آخر كأس عالم له في مسيرته الكروية.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام غانا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها مختلف المواقع والمصادر الرياضية في الساعات الماضية، وبحسب ما نقل من المقرر أن يعتمد مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كوستا

الدفاع: كانسيلو ، روبن دياز ، بيبي ، نونو مينديز

الوسط: برونو فيرنانديز ، كارفالو ، روبين نيفيز

الهجوم: برناردو سيلفا ، رونالدو ، لياو

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