تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام كوريا اليوم في كأس العالم 2022

يلاقي منتخب البرتغال خصمه الكوري الجنوبي على أرضية ستاد المدينة التعليمية في ختام مواجهات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحتل البرتغاليون صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي غن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام كوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم:

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياش، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش، بالهينيا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديش، كريستيانو رونالدو، غونكالو راموس.