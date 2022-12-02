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تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام كوريا اليوم في كأس العالم 2022

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:31
البرتغال تسعى لتأكيد صدارتها اليوم (المصدر: أ ف ب)
البرتغال تسعى لتأكيد صدارتها اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلاقي منتخب البرتغال خصمه الكوري الجنوبي على أرضية ستاد المدينة التعليمية في ختام مواجهات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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ويحتل البرتغاليون صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من نفس عدد اللقاءات.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي غن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام كوريا الجنوبية اليوم في كأس العالم:

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياش، رافاييل غيريرو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، روبن نيفيش، بالهينيا.
خط الهجوم: برونو فيرنانديش، كريستيانو رونالدو، غونكالو راموس.

كلمات دالة:منتخب البرتغالمنتخب كوريا الجنوبيةكأس العالم 2022

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