تشكيلة كوريا الجنوبية المحتملة أمام البرتغال اليوم في المونديال

يخوض منتخب كوريا الجنوبية مواجهة صعبة أمام المنتخب البرتغالي اليوم الجمعة على أرضية ستاد المدينة التعليمية في ختام منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحتل الكوريون المركز الثالث بنقطة واحدة من مباراتين، فيما يتصدر البرتغاليون المجموعة برصيد 6 نقاط من نفس عدد المواجهات.

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام البرتغال اليوم في كأس العالم:

المدرب: باولو بينتو.

حراسة المرمى: كيم سيونغ جيو.

خط الدفاع: مون هوان كيم، كيم مين جاي، كيم يونغ غون، جين سو كيم.

خط الوسط: وو يونغ جانغ، إن بيوم هوانغ، تشانغ هون كون، جيونغ وو يونغ، هيونغ مين سون.

خط الهجوم: شو جيو سونغ.