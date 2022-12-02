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تشكيلة كوريا الجنوبية المحتملة أمام البرتغال اليوم في المونديال

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 10:22
كوريا الجنوبية في مهمة صعبة اليوم (المصدر: أ ف ب)
كوريا الجنوبية في مهمة صعبة اليوم (المصدر: أ ف ب)

يخوض منتخب كوريا الجنوبية مواجهة صعبة أمام المنتخب البرتغالي اليوم الجمعة على أرضية ستاد المدينة التعليمية في ختام منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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ويحتل الكوريون المركز الثالث بنقطة واحدة من مباراتين، فيما يتصدر البرتغاليون المجموعة برصيد 6 نقاط من نفس عدد المواجهات.

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة أمام البرتغال اليوم في كأس العالم:

المدرب: باولو بينتو.

حراسة المرمى: كيم سيونغ جيو.
خط الدفاع: مون هوان كيم، كيم مين جاي، كيم يونغ غون، جين سو كيم.
خط الوسط: وو يونغ جانغ، إن بيوم هوانغ، تشانغ هون كون، جيونغ وو يونغ، هيونغ مين سون.
خط الهجوم: شو جيو سونغ.

كلمات دالة:منتخب كوريا الجنوبيةمنتخب البرتغالكأس العالم 2022

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