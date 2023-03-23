تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام ليختنشتاين اليوم في تصفيات يورو 2024 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة الأولى من التصفيات.

تنطلق صافرة البداية في مباراة البرتغال وليختنشتاين اليوم الساعة 10:45 م بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب "خوسيه الفالادي" في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

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ويبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو مارتينيز الذي جاء خلفًا للمدرب السابق فرناندو سانتوس.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام ليختنشتاين اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: روبرتو مارتينيز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: كانسيلو ، دانيلو ، سيلفا ، غوريرو

خط الوسط: برناردو سيلفا ، برونو فرنانديز ، روبن نيفيز

خط الهجوم: جواو فيليكس ، كريستيانو رونالدو ، رفائيل لياو