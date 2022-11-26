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تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام فرنسا في المونديال القطري

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:28
منتخب الدنمارك (المصدر: أ ف ب)
منتخب الدنمارك (المصدر: أ ف ب)

يخوض منتخب الدنمارك مواجهة في غاية الصعوبة أمام غريمه الفرنسي اليوم السبت في لقاء يحتضنه ملعب 974 لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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تعادل الدنماركيون دون أهداف في مباراتهم الأولى مع المنتخب التونسي، فيما سحق "الديوك" أبطال العالم منتخب أستراليا بأربعة أهداف لهدف.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق مشاري القرني، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري.

تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: كاسبر هيولماند.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: يواكيم أندرسن، أندرياس كريستينسن، سيمون كيير.
خط الوسط: راسموس كريستينسن، بيير إيميل هويبيرغ، كريستيان إريكسن، يواكيم مايلي.
خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن، كاسبر دولبيرغ، ميكيل دامسغارد.

كلمات دالة:منتخب الدنماركمنتخب فرنساكأس العالم 2022

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