تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام فرنسا في المونديال القطري

يخوض منتخب الدنمارك مواجهة في غاية الصعوبة أمام غريمه الفرنسي اليوم السبت في لقاء يحتضنه ملعب 974 لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تعادل الدنماركيون دون أهداف في مباراتهم الأولى مع المنتخب التونسي، فيما سحق "الديوك" أبطال العالم منتخب أستراليا بأربعة أهداف لهدف.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق مشاري القرني، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري.

تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام فرنسا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: كاسبر هيولماند.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، أندرياس كريستينسن، سيمون كيير.

خط الوسط: راسموس كريستينسن، بيير إيميل هويبيرغ، كريستيان إريكسن، يواكيم مايلي.

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن، كاسبر دولبيرغ، ميكيل دامسغارد.