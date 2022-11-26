قائمة فرنسا المحتملة لملاقاة الدنمارك اليوم بكأس العالم 2022

يواجه منتخب فرنسا أول اختبار جدي في حملة الدفاع عن لقبه حين يلاقي نظيره الدنماركي اليوم السبت على أرضية ستاد 974 لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

حقق "الديوك" انتصاراً كبيراً على المنتخب الأسترالي في مباراتهم الافتتاحية بنتيجة 4-1، فيما اكتفى الفريق الاسكندنافي بالتعادل السلبي مع المنتخب التونسي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق مشاري القرني، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جولز كوندي، رافاييل فاران، دايو أوباميكانو، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.