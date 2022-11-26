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قائمة فرنسا المحتملة لملاقاة الدنمارك اليوم بكأس العالم 2022

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:22
منتخب فرنسا (المصدر: أ ف ب)
منتخب فرنسا (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب فرنسا أول اختبار جدي في حملة الدفاع عن لقبه حين يلاقي نظيره الدنماركي اليوم السبت على أرضية ستاد 974 لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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حقق "الديوك" انتصاراً كبيراً على المنتخب الأسترالي في مباراتهم الافتتاحية بنتيجة 4-1، فيما اكتفى الفريق الاسكندنافي بالتعادل السلبي مع المنتخب التونسي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق مشاري القرني، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الأزهري.

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ديدييه ديشامب.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.
خط الدفاع: جولز كوندي، رافاييل فاران، دايو أوباميكانو، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، أنتوان غريزمان، كيليان مبابي.
خط الهجوم: أوليفييه جيرو.

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب الدنمارككأس العالم 2022

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