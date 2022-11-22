تشكيلة الدنمارك المتوقعة لمواجهة تونس اليوم في كأس العالم 2022

يواجه منتخب الدنمارك خصمه التونسي اليوم الاثنين على أرضية ملعب المدينة التعليمية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين "نسور قرطاج" والفريق الاسكندنافي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قنوات Alkass EXTRA TWO HD بتعليق هيكل الصغير، وAlkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب، وbeIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام تونس اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: كاسبر هيولماند

حراسة المرمى: ياسبر شمايكل.

خط الدفاع: دانييل واس، يواكيم أندرسن، أندرياس كريستينسن، يواكيم مايلي.

خط الوسط: توماس ديلاني، كريستيان إريكسن، بيير إيميل هويبيرغ.

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن، كاسباروف دولبيرغ، ميكيل دامسغارد.