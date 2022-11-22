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تشكيلة الدنمارك المتوقعة لمواجهة تونس اليوم في كأس العالم 2022

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:55
الدنمارك تتحدى تونس اليوم (المصدر: أ ف ب)
الدنمارك تتحدى تونس اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب الدنمارك خصمه التونسي اليوم الاثنين على أرضية ملعب المدينة التعليمية لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وتقام المباراة بين "نسور قرطاج" والفريق الاسكندنافي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قنوات Alkass EXTRA TWO HD بتعليق هيكل الصغير، وAlkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب، وbeIN Sports HD 2 Max بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة الدنمارك المتوقعة أمام تونس اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: كاسبر هيولماند

حراسة المرمى: ياسبر شمايكل.
خط الدفاع: دانييل واس، يواكيم أندرسن، أندرياس كريستينسن، يواكيم مايلي.
خط الوسط: توماس ديلاني، كريستيان إريكسن، بيير إيميل هويبيرغ.
خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن، كاسباروف دولبيرغ، ميكيل دامسغارد.

كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب الدنمارككأس العالم 2022

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