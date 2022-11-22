تشكيلة تونس المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الرابعة.

يبدأ منتخب تونس اليوم مشواره في كأس العالم قطر 2022 بخوض مواجهة قوية أمام منتخب الدنمارك على استاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا فرنسا وأستراليا.

ويتطلع مشجعي نسور قرطاج اليوم أن يقدم الفريق صورة مشرفة للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022، وأن يتمكنوا من حصد ثلاث نقاط ستكون مهمة جدًا في قادم الجولات.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة تونس المتوقعة أمام الدنمارك اليوم في كأس العالم 2022 استعرضتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب تونس جلال القادري على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دحمان

الدفاع: العابدي ، برون ، الطالبي ، دراغر

الوسط: الشعلالي ، السخيري ، العيدوني

الهجوم: الخزري ، المساكني ، سليمان

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