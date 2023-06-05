نستعرض معكم من خلال هذه المقالة تشكيلة الزمالك أمام الاتحاد السكندري الإثنين 5 يونيو 2023 في الدوري المصري الممتاز ، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 30.

يستعد نادي الزمالك اليوم لملاقاة نادي الاتحاد السكندري على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023 ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة

ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 50 نقطة وذلك بعد أن حقق فوزًا في المباراة الماضية تحت قيادة كارلوس أوزوريو بهدفين دون رد على حساب نادي طلائع الجيش.

تشكيلة الزمالك أمام الاتحاد السكندري الإثنين 5 يونيو 2023 في الدوري المصري

المدرب: كارلوس أوزوريو

التشكيلة: 3-6-1

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، أحمد فتوح

خط الوسط: سيف جعفر ، نبيل عماد دونجا ، أحمد سيد زيزو ، سيد نيمار ، ابراهيما نداي ، مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الجزيري