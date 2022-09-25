تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام إليكت سبورت اليوم في دوري أبطال إفريقيا نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والموعد والقناة الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف مساء اليوم الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية نادي الزمالك المصري نظيره نادي إليكت سبورت التشادي على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز القلعة البيضاء على النادي التشادي بهدفين نظيفين.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام إليكت سبورت اليوم في دوي أبطال إفريقيا

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام إليكت سبورت اليوم في دوي أبطال إفريقيا تناقلتها العديد من المواقع والمصادر، وبحسب التحليلات، فقد يعتمد مدرب الزمالك فيريرا على الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي

الوسط: سيد عبدالله نيمار – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما – عبدالله جمعة

الهجوم: أحمد سيد زيزو – شيكابالا – يوسف أسامة نبيه

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا اليوم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة OnTimeSports 1.

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