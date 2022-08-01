يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة اليوم الاثنين حين يلاقي غريمه بيراميدز في لقاء سيجري على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة، وصاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام بيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح، محمد عبد الغني، إمام عاشور، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو".