يواجه بيراميدز اليوم الاثنين غريمه الزمالك في لقاء ناري سيشهده ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ومتصدر الترتيب العام بفارق 4 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تاكيس جونياس.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، أسامة جلال، حسين السيد.

خط الوسط: بلاتي توريه، عبد الله السعيد، وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي، فخر الدين بن يوسف، فاجري لاكاي.