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تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام الزمالك اليوم في الدوري المصري

منشور 01 آب / أغسطس 2022 - 10:57
فريق بيراميدز (المصدر: كووورة)
فريق بيراميدز (المصدر: كووورة)

يواجه بيراميدز اليوم الاثنين غريمه الزمالك في لقاء ناري سيشهده ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتقام المباراة بين صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ومتصدر الترتيب العام بفارق 4 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

تشكيلة بيراميدز المتوقعة أمام الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تاكيس جونياس.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، أسامة جلال، حسين السيد.
خط الوسط: بلاتي توريه، عبد الله السعيد، وليد الكرتي.
خط الهجوم: رمضان صبحي، فخر الدين بن يوسف، فاجري لاكاي.

كلمات دالة:بيراميدزالزمالكالدوري المصريالدوري المصري الممتاز

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