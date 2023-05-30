نستعرض معكم من خلال هذه المقالة تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام طلائع الجيش الثلاثاء 30 مايو في الدوري المصري 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع 23.

يخوض نادي الزمالك اليوم مواجهة أمام طلائع الجيش على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 23 المؤجلة من أبريل الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023.

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ومع اقتراب انتهاء المنافسة على لقب الدوري المصري، فإن الفارس الأبيض شبه ضمن تواجده في المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 47 نقطة، خلف كل من فيوتشر، بيراميدز، والأهلي صاحب الصدارة.

موعد وقنوات البث لمباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري 2023

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الجولة 23 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تنقل المواجهة بين الفريقين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على قمر نايل سات، وبالتحديد على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات اللقاء.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام طلائع الجيش

المدرب: خوان كارلوس أوزوريو

التشكيلة: 3-5-1

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد ، حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا ، نبيل عماد دونجا ، أحمد سيد زيزو ، شيكابالا ، إبراهيما نداي ، مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري