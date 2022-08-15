تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي في كأس مصر يترقبها عشاق ومتابعي المستديرة، حيث يلتقي كلا الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب موقع اليوم السابع، هناك بعض الغيابات في صفوف نادي الزمالك، حيث سيغيب كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد رفضهما التجديد وإعلانهما الرحيل عن الفريق، كما سيغيب طارق حامد الذي قرر الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي، ومحمد أبو جبل ورزاق سيسيه على إثر عقوبة من إدارة النادي.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي، وستكون قناة أون تايم سبورتس هي القناة الناقلة لهذه المباراة.

وبحسب موقع المصري اليوم، فقد تم الكشف عن تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الإسماعيلي في كأس مصر وهي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور، أشرف روقا، عبد الله جمعة، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

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