تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم لمواجهة أسوان في الدوري المصري 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع 28.

يلتقي نادي الزمالك اليوم أمام نظيره أسوان على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 28 المؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023.

الزمالك يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، متأخرًا بـ10 نقاط عن متصدر الترتيب الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة.

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وتكشف التقارير بعض الغيابات المتوقعة في صفوف فريق الزمالك اليوم، مثل محمود الونش، ناصر منسي، فتوح، عبدالله جمعة، السيسي، وغيرهم من الأسماء.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم لمواجهة أسوان في الدوري المصري

المدرب: خوان كارلوس أوزوريو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، محمود شبانة ، حاتم محمد

خط الوسط: محمد أشرف روقا ، سيف فاروق جعفر ، نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو ، مصطفى شلبي ، سيف الدين الجزيري