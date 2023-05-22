تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد الداخلية اليوم في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع 29.

يخوض نادي الزمالك اليوم مواجهة قوية أمام الداخلية على أرضية ملعب "استاد السويس الجديد" في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويطمح مشجعي الفارس الأبيض في لقاء اليوم أن يتمكن الفريق تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو من تحقيق الفوز وحصد الثلاث النقاط، خاصة في ظل غياب عبدالله جمعة ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح عن التشكيلة بسبب الإصابة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد الداخلية اليوم في الدوري المصري الممتاز

المدرب: خوان كارلوس أوزوريو

التشكيلة: 3-4-3

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر ، حسام عبد المجيد ، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، أشرف روقا ، أحمد سيد زيزو ، شيكابالا

خط الهجوم: إبراهيما نداي ، سيف الجزيري ، مصطفى شلبي