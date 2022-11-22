تشكيلة السعودية المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الأولى في الجموعة الثالثة.

تنطلق اليوم أولى مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022 والتي ستجمع بين السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، ويترقب الجميع في العالم العربي هذا اللقاء لمتابعة وتشجيع الأخضر السعودي الذي سيبدأ مشواره في المونديال باختبار صعب أمام ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب الأخضر السعودي هيرفي رينارد على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك ، عبد الإله العمري ، علي آل بليهي ، ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو ، عبد الإله المالكي ، صالح الشهري ، سلمان الفرج

الهجوم: سالم الدوسري ، فراس البريكان

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