تشكيلة السعودية المتوقعة أمام بوليفيا اليوم في المواجهة الودية نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء التحضيري للاستحقاق الآسيوي القادم.

يستعد منتخب السعودية اليوم لخوض مواجهة ودية أمام نظيره منتخب بوليفيا على أرضية ملعب "استاد الأمير عبدالله الفيصل" في إطار الاستعدادات والتحضيرات قبل بطولة كأس آسيا 2023.

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ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية على قناة SSC 1 HD الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام بوليفيا اليوم في المواجهة الودية

المدرب :هيرفي رينارد

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: متعب الحربي ، علي البليهي ، عبد الإله العمري ، فواز الصقور

خط الوسط: محمد كنو ، سالم الدوسري ، عبد الله الخيبري

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ، عبد العزيز البيشي ، صالح الشهري